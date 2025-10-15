UNICEF su Giornata mondiale del lavaggio delle mani

Puntomagazine.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A livello globale, quasi la metà delle scuole non dispone di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone, il che riguarda circa 802 milioni di bambini in età scolare. 15 ottobre 2025 – Oggi, in occasione della  Giornata mondiale del lavaggio delle mani  (“Global Handwashing Day “), dedicata quest’anno al tema “ Diventa un eroe nel lavaggio delle mani! ”  l’UNICEF ricorda   che   lavarsi le mani con il sapone può ridurre le malattie legate alla diarrea del 30% e le infezioni respiratorie acute fino al 20%.  Lavarsi le mani è uno degli strumenti fondamentali per prevenire le infezioni. A livello globale l’accesso alle strutture e ai prodotti per lavarsi le mani rimane diseguale:  2,3 miliardi di persone non dispongono di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone a casa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Giornata del lavaggio mani, Messner: «La prevenzione è essenziale» - In occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani, che ricorre il 15 ottobre, il Dipartimento Prevenzione sanitaria e Salute invita a porre maggiore attenzione all’igiene personale ... Scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Unicef Giornata Mondiale Lavaggio