UNICEF su Giornata mondiale del lavaggio delle mani

A livello globale, quasi la metà delle scuole non dispone di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone, il che riguarda circa 802 milioni di bambini in età scolare. 15 ottobre 2025 – Oggi, in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani (“Global Handwashing Day “), dedicata quest’anno al tema “ Diventa un eroe nel lavaggio delle mani! ” l’UNICEF ricorda che lavarsi le mani con il sapone può ridurre le malattie legate alla diarrea del 30% e le infezioni respiratorie acute fino al 20%. Lavarsi le mani è uno degli strumenti fondamentali per prevenire le infezioni. A livello globale l’accesso alle strutture e ai prodotti per lavarsi le mani rimane diseguale: 2,3 miliardi di persone non dispongono di strutture per lavarsi le mani con acqua e sapone a casa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it