Un’Estate modenese da record | oltre 100.000 presenze in città
È stata un’estate non-stop in cui la proposta culturale è riuscita ad accendere ogni sera un angolo diverso della città. Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dai parchi ai cortili, fino ai nuovi spazi urbani restituiti alla comunità, l’Estate modenese 2025 si è caratterizzata come una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
A Modena l’estate continua a Palazzo Coccapani con incontri letterari insieme a Concita De Gregorio, Paolo Nori, Valeria Parrella e Alberto Mattioli. Quattro incontri, tutti completamente gratuiti, che si terranno nel cortile del palazzo monumentale in Corso Vitt - facebook.com Vai su Facebook
