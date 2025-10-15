Un’Estate modenese da record | oltre 100.000 presenze in città

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata un’estate non-stop in cui la proposta culturale è riuscita ad accendere ogni sera un angolo diverso della città. Dai Giardini Ducali a piazza Sant’Agostino, dai parchi ai cortili, fino ai nuovi spazi urbani restituiti alla comunità, l’Estate modenese 2025 si è caratterizzata come una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Record olivicoltura, oltre 4mila tonnellate - Annata straordinaria per l’olivicoltura marchigiana: la campagna 2024- Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Un8217estate Modenese Record Oltre