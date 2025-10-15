Un’Eccellenza amara Solo il pari dell’Osimana
Una domenica dal bicchiere più vuoto che pieno per le nostre squadre in Eccellenza. Un solo punto, quello preso dall’ Osimana a Tolentino, non senza rammarichi (con la vittoria si sarebbe raggiunto il Montecchio in vetta), mentre cadono ancora Fabriano Cerreto e Jesina. L’Osimana chiude in doppio vantaggio il primo tempo grazie ai colpi di testa di Alessandroni e Mafei. La squadra giallorossa sembrava avere in controllo la gara. Ma rinunciando quasi a giocare e non inserendo forze fresche e giovani dalla panchina si rischia. E la rimonta dei cremisi, puntuale, è arrivata. L’Osimana - orfana ancora di Mancini, Severini e Buonaventura - finisce infatti in sofferenza e con i crampi una sfida che ha visto rinnovarsi il gemellaggio storico tra le due tifoserie con tanto di coreografia prima del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
