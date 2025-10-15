Under 21 Kosovo spietato ne fa 7 a San Marino
Un Kosovo spietato ne fa sette all’Under 21 di San Marino nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo (7-0). Padroni di casa in vantaggio dopo appena 11 minuti, poi è tutto troppo facile. Così, il Kosovo ottiene la prima vittoria in queste qualificazioni. Kosovo (4-4-2): Selji; I. Jashari (68’ Gashjan), Selmonaj, Lleshi, Parduzi; Imeri (46’ Sadriu), Ademi (61’ L. Jashari), Muqaj (61’ Fazlija), Frokaj; Berisha (74’ Dardan), Bujupi. A disp.: Gjokaj, Vokrri, Mavraj, Shala. All.: Toverlani. San Marino (3-5-2): J. Casadei; Domeniconi (77’ Tamagnini), Zavoli, M. Casadei; Chiaruzzi (46’ Guerra), Arlotti, Della Balda (65’ Cervellini), Renzi (46’ Bugli), S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
