Under 15 Serie C Tris al Forlì e i riminesi fanno il pieno nel derby
Si è preso tutto nel derby con Forlì il Rimini lontano da casa (3-1). La doppietta di Arlotti e il gol di Innocenti hanno permesso ai biancorossi di conquistare i primi punti della stagione. Niente punti, invece, per la San Marino Academy sul campo amico contro l’ Arzignano Valchiampo (1-0). San Marino Academy: Morri, Ricci (57’ Francioni), Frisoni (41’ Orioli), Rosati (57’ Ugolini), Babboni (78’ Gobbi), Crudi (78’ Grandoni), Selva (41’ De Biagi), Berardinelli, Mainardi, Baldacci (71’ Pignatiello), Gualandi (57’ Bonci). A disp.: Vignali. All.: Vanni. Under 15 Serie C. Girone B (5ª giornata): Forlì-Rimini 1-3, Vicenza-Virtus Verona 1-0, San Marino Academy-Arzignano Valchiampo 0-1, Union Brescia-Vis Pesaro 5-1, Ravenna-Trento 0-2, Cittadella-Dolomiti Bellunesi 0-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
