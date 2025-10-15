Un’assemblea costituente per Casa Riformista La proposta di Mayer
Il 9% conquistato dalla lista “Casa Riformista” in Toscana potrebbe stimolare il decollo di un nuovo progetto politico nazionale. La precondizione è che la “Casa Riformista” non si traduca in un semplice cambio di nome di “Italia Viva” come in questi giorni gran parte della stampa tende ad accreditarla. Alla Leopolda Renzi ha affermato: “Non vogliamo mettere il cappello su Casa Riformista”. Manterrà la promessa? Le notizie sulle imminenti elezioni in Veneto, Campania e Puglia non sono incoraggianti perché a quanto pare Italia Viva intende fare l’assopigliattutto. Matteo Renzi ha ragione quando afferma che il centrosinistra non può vincere senza una consistente e autentica forza riformista che animi la coalizione. 🔗 Leggi su Formiche.net
