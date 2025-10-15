Un' anomala epidemia di influenza ha colpito il Giappone ma questo cosa significa per gli altri paesi Europa compresa?

Secondo le autorità sanitarie nazionali, l'elevato numero di infezioni è insolito per questo periodo dell'anno.

