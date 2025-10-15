Una volta andava di moda la ‘pace giusta’ | ma per Gaza non vale

di Cristian Giaracuni Ma quanto andava di moda la “pace giusta”? Quando si parlava del conflitto tra Russia e Ucraina e di possibili soluzioni diplomatiche alla guerra, la “pace giusta” andava fortissimo. Si portava su tutto come il nero. E soprattutto era l’argomento prêt-à-porter preferito dai rappresentanti del nostro governo quando Trump, con la sua pachidermica e sprezzante “diplomazia”, provava ad intavolare qualche azione che mirasse alla conclusione del conflitto. La “pace giusta” era il capo buono per tutte le occasioni, perfetto per non prendere posizione e per acquattarsi dietro ai puntuali sabotaggi di Nato e Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

