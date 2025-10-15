Una verità dolorosa | il male è tra noi

È come fossimo prigionieri dell’istante. Incapaci di uscire da un presente che non ha storia né un futuro capace di costruire memoria. Siamo inchiodati, condannati al qui e ora: ogni volta come. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Una verità dolorosa: il male è tra noi

