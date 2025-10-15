Una panchina rossa per ricordare Marino Galloni e il suo instancabile impegno nel volontariato. Sabato alle 10, al parco Scania di Castel San Pietro Terme, verrà inaugurata la nuova panchina dedicata al presidente onorario di Avis, figura di riferimento per la comunità e promotore della donazione del sangue. L’iniziativa, promossa da Avis Castel San Pietro Terme con il sostegno del comune, vuole rendere omaggio non solo alla memoria di Galloni e alla sua dedizione alla partecipazione civica. È un atto di riconoscimento anche alla solidarietà dei volontari che quotidianamente dedicano le proprie energie e il proprio tempo alla comunità, a partire dalla donazione del sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una panchina in onore di Marino Galloni