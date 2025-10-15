Una nuova specie di ape tra le dune della Sardegna | la scoperta che racconta la rinascita di Culuccia

All'isola di Culuccia, in Sardegna, è stata appena scoperta una nuova specie di ape selvatica: Andrena culucciae. Questa piccola ape solitaria nera e i protagonisti della sua scoperta raccontano però molto di più della descrizione di un insetto sconosciuto alla scienza, ovvero la storia della rinascita di Culuccia, cominciata quando l'imprenditore Marco Baglione e sua moglie Stella decisero di acquistarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it