Una nuova specie di ape tra le dune della Sardegna | la scoperta che racconta la rinascita di Culuccia
All'isola di Culuccia, in Sardegna, è stata appena scoperta una nuova specie di ape selvatica: Andrena culucciae. Questa piccola ape solitaria nera e i protagonisti della sua scoperta raccontano però molto di più della descrizione di un insetto sconosciuto alla scienza, ovvero la storia della rinascita di Culuccia, cominciata quando l'imprenditore Marco Baglione e sua moglie Stella decisero di acquistarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
