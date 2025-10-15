Una mattinata per l' ambiente | a Calambrone ' Puliamo il mondo'
Torna a Pisa ‘Puliamo il Mondo’, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, organizzata in collaborazione con l’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si terrà a Calambrone venerdì 17 ottobre alle ore 10, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
