La Manovra va ai tempi supplementari. Il Consiglio dei ministri di ieri non è stato sufficiente per la sua approvazione e un ulteriore passaggio è previsto a Palazzo Chigi venerdì. Il Cdm ha approvato solo il Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles. Ma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato per grandi linee la prossima legge di Bilancio. Un lungo comunicato del Mef le spiega per sommi capi. "La manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza – dice Giorgetti – l'impegno del Governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell'azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall'altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica.

Una Manovra da… quattro soldi. Sul piatto appena 18 miliardi