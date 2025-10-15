Una Hotels esordio in Fiba bagnato con una vittoria | sbancata Digione dopo un supplementare

Digione, 15 ottobre 2025 – Missione compiuta, ma che fatica! Se Dijon era la formazione più accreditata nella lotta al primo posto e il conseguente passaggio del turno alla seconda fase, si può essere certamente contenti per i due punti e il +8 con cui la Una Hotels è tornata alla base che mettono in discesa il cammino europeo in Fiba Europe Cup. Però, purtroppo, come diceva Agatha Christie: tre indizi fanno una prova. Dopo le due gare di campionato anche in Francia la Una Hotels ha mostrato i suoi limiti attuali, ovvero i blackout totali in cui sprofonda all’improvviso, ma stavolta una risposta è arrivata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

