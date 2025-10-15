Una giornata particolare | le anticipazioni della puntata di oggi con Aldo Cazzullo su La7
. Dal 15 ottobre torna “Una giornata particolare”, nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo in onda ogni mercoledì in prima serata, su La7. Un grande viaggio all’interno di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente. Dodici nuove storie che raccontano le ventiquattro ore decisive e i momenti in cui tutto è crollato, tutto è iniziato o si è compiuto. Vediamo le anticipazioni di oggi. Anticipazioni. Da Mussolini nella notte del Gran Consiglio – primo appuntamento della stagione- al tramonto di Cleopatra. 🔗 Leggi su Tpi.it
