Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, con una nuova stagione di Una Giornata Particolare, il programma dedicato alla storia e alla cultura, in onda ogni mercoledì in prima serata su La7 (a seguire Prova d’Inchiesta con Pinuccio ). Anche in questa edizione, verrà proposto un grande viaggio all’interno di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente. Dodici nuove storie che raccontano le ventiquattro ore decisive e i momenti in cui tutto è crollato, tutto è iniziato o si è compiuto. Anticipazioni della nuova stagione. Da Mussolini nella notte del Gran Consiglio – primo appuntamento di questa sera – al tramonto di Cleopatra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo riparte dalla notte del Gran Consiglio di Mussolini