Una Giornata Particolare Aldo Cazzullo riparte dalla notte del Gran Consiglio Al via stasera su La7 la nuova stagione
Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su La7 con la nuova edizione di Una Giornata Particolare, il format che ogni settimana ricostruisce ventiquattro ore decisive della storia. Dodici episodi per dodici date che hanno cambiato il corso degli eventi e, indirettamente, il nostro presente. Indice. Una Giornata Particolare, anticipazioni prima puntata 15 ottobre 2025: la notte del Gran Consiglio di Mussolini. Le altre “giornate”: dal tramonto di Cleopatra al fuoco di Roma. Gli inviati e le interviste della stagione. I viaggi: luoghi simbolo in Italia e nel mondo. Dove e quando vederlo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Approfondisci con queste news
Stasera parte la seconda stagione “Una Giornata Particolare”, il programma di storia e cultura condotto da @Aldo Cazzullo: un grande viaggio all’interno di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente. - facebook.com Vai su Facebook
Una giornata particolare: le anticipazioni della puntata di oggi con Aldo Cazzullo su La7 - Una giornata particolare: le anticipazioni della puntata di oggi - Segnala tpi.it
“Una giornata particolare”: Aldo Cazzullo torna da stasera in tv con le (tante) 24 ore che hanno cambiato l’Italia e il mondo - Aldo Cazzullo torna stasera in tv con "Una giornata particolare", il programma di approfondimento storico in onda ogni mercoledì su La7 ... Secondo msn.com
Una giornata particolare, Aldo Cazzullo riparte con "La caduta di Mussolini" e il giorno che cambiò l'Italia: cosa vedremo - Tutto pronto per l’inizio della quarta edizione del programma di approfondimento che racconta giorni cruciali della storia: cosa vedremo. libero.it scrive