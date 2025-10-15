una giornata particolare aldo cazzullo riparte dalla notte del gran consiglio al via stasera su la7 la nuova stagione

Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su La7 con la nuova edizione di Una Giornata Particolare, il format che ogni settimana ricostruisce ventiquattro ore decisive della storia. Dodici episodi per dodici date che hanno cambiato il corso degli eventi e, indirettamente, il nostro presente. Indice. Una Giornata Particolare, anticipazioni prima puntata 15 ottobre 2025: la notte del Gran Consiglio di Mussolini. Le altre “giornate”: dal tramonto di Cleopatra al fuoco di Roma. Gli inviati e le interviste della stagione. I viaggi: luoghi simbolo in Italia e nel mondo. Dove e quando vederlo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

