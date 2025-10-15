Una giornata imperdibile
Pochi programmi tv sono un certezza. Una giornata particolare lo è. Una certezza di non sprecare tempo a stare davanti al televisore, una certezza di assistere a temi e argomenti interessanti, ottimamente raccontati e corredati di immagini, scenografie e interviste di qualità. Insomma, questa sera riparte la trasmissione di Aldo Cazzullo che, prendendo spunto da una precisa data che ha cambiato il corso della storia e indirettamente il nostro presente, vola nel passato per raccontare le nostre radici. Perché questa Giornata è così seguita e amata dal pubblico? Perché Cazzullo e la sua squadra seguono due mantra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
