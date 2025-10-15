I tagli capelli lunghi con frangia sono tra i più cool del momento. Lo sanno bene, Mia Goth, Dakota Johnson, Deva Cassel e. Inka Williams. La fidanzata di Channing Tatum ha mostrato una delle frange più belle delle ultime settimane, sul red carpet del London Film Festival. Perfetta sia vista di fronte che di profilo, mentre la modella e designer australianafrancese, 26enne, bacia il suo attore. Una frangia. da bacio. Scopriamola nei dettagli. Inka Williams, fidanzata di Channing Tatum, ha davvero la frangia più bella. Sicuramente, è versatile, la frangia da bacio e da manuale di Inka Williams, fidanzata di Channing Tatum. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una frangia da bacio: quella di Inka Williams, fidanzata di Channing Tatum