Una folla di 60mila fedeli per l’udienza del Papa | pesano fine Giubileo e pellegrini del Nord Europa

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E dalla fiera di Francoforte l’annuncio di un nuovo libro di inediti di Prevost dell’epoca in cui era priore degli agostiniani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

una folla di 60mila fedeli per l8217udienza del papa pesano fine giubileo e pellegrini del nord europa

© Repubblica.it - Una folla di 60mila fedeli per l’udienza del Papa: pesano fine Giubileo e pellegrini del Nord Europa

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Folla 60mila Fedeli L8217udienza