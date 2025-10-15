Una domenica al borgo di San Marco D’Alunzio per conoscere la gemma dei Nebrodi
Tutto pronto per un'entusiasmante Domenica al Borgo di San Marco D’Alunzio organizzata il 19 ottobre da Discover Messina Sicily. ProgrammaOre 8 partenza (Chiesa dell’Immacolata – Viale Boccetta – Messina)Ore 09,30 arrivo a destinazione visita guidata al Borgo, Museo delle Arti Bizantine e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
