Una domenica al borgo di San Marco D’Alunzio per conoscere la gemma dei Nebrodi

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per un'entusiasmante Domenica al Borgo di San Marco D’Alunzio organizzata il 19 ottobre da Discover Messina Sicily.  ProgrammaOre 8 partenza (Chiesa dell’Immacolata – Viale Boccetta – Messina)Ore 09,30 arrivo a destinazione visita guidata al Borgo, Museo delle Arti Bizantine e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

