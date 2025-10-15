Una delle ultime voci fuori dal coro | l’appello di Peter Gomez ad abbonarsi a il Fatto Quotidiano ad un prezzo speciale
“Dopo tanti anni siamo ancora qui a raccontare quello che gli altri non dicono. Siamo ancora qui a prendere posizioni completamente diverse rispetto a tanti altri. Siamo una voce in favore della pace, ma siamo soli, abbiamo bisogno di voi lettori e abbonati. Per questo abbiamo questa grande campagna per un abbonamento a un prezzo speciale: un anno di abbonamento al Fatto Quotidiano che in questo Paese rimane una delle ultime voci che canta fuori dal coro”. È l’appello del direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, rivolto a lettori e abbonati. “ Abbonatevi per la pace e per voi stessi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Nelle ultime settimane si era fatto il nome di Matias Soulé in ottica Nazionale, visto il doppio passaporto grazie alle origini italiane da parte della mamma A spegnere queste voci però ci ha pensato lo stesso CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, che ha ribadito - facebook.com Vai su Facebook
Confermate le voci delle ultime ore: CONTE TORNA AL 4-3-3 NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. ALL: Conte #NapoliGenoa #DeBruyne #Neres #Conte - X Vai su X
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... Scrive tpi.it
Fuori dal Coro si occupa di santoni, guru e donne in gabbia - Fuori dal Coro: Mario Giordano torna con le inchieste e i reportage. Secondo davidemaggio.it
Mario Giordano, 'con Fuori dal Coro dalla parte dei cittadini' - La missione resta la stessa, "sviluppare le nostre inchieste sempre dalla parte dei cittadini, sul territorio: abbiamo 21 inviati che da quindici giorni battono l'Italia nelle zone dimenticate, ... Riporta ansa.it