Una delle ultime voci fuori dal coro | l’appello di Peter Gomez ad abbonarsi a il Fatto Quotidiano ad un prezzo speciale

“Dopo tanti anni siamo ancora qui a raccontare quello che gli altri non dicono. Siamo ancora qui a prendere posizioni completamente diverse rispetto a tanti altri. Siamo una voce in favore della pace, ma siamo soli, abbiamo bisogno di voi lettori e abbonati. Per questo abbiamo questa grande campagna per un abbonamento a un prezzo speciale: un anno di abbonamento al Fatto Quotidiano che in questo Paese rimane una delle ultime voci che canta fuori dal coro”. È l’appello del direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez, rivolto a lettori e abbonati. “ Abbonatevi per la pace e per voi stessi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

