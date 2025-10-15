Una chiesetta nel blu della Baia | il 2 novembre trekking urbano a Portonovo

ANCONA - “Una chiesetta nel blu della Baia”. Questo il titolo del trekking urbano che si terrà a Portonovo nella mattina di domenica 2 novembre, tappa dorica della XXII edizione del trekking urbano nazionale intitolato a sua volta “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

