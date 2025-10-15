un weekend di iniziative il comune regala ai giovani la costituzione e una mappa

Un fine settimana scorso pieno di iniziative a Castel Guelfo. Con il sindaco Claudio Franceschi che ha preso parte, insieme ad altri amministratori del territorio, alla Marcia della Pace di Assisi, in paese si sono susseguiti diversi eventi interessanti che hanno coinvolto gran parte della comunità. Grande partecipazione per la ‘ Road to Peace ’, organizzata dall’associazione di genitori ‘Associando’ insieme al municipio in occasione della Giornata della Meraviglia, con protagonisti i bambini delle scuole guelfesi, famiglie, docenti e cittadini. Un corteo unito da un messaggio semplice ma potente: la pace si costruisce ogni giorno con gesti quotidiani, ascolto e condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

