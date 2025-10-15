Un successo la festa dell' uva a Torremaggiore

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri, organizzato dalla Fondazione Il Mandorlo Fiorito, la tanto attesa Festa dell’Uva, un tradizionale evento, giusto alla 2 edizione, ricco di emozioni, sorrisi e momenti di autentica felicità per gli anziani ospiti delle strutture Rsa Lipartiti-Ricci e Casa per anziani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

