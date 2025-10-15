Un sogno così alla Passerini Landi la presentazione del libro di Paolo Colombo
Venerdì 17 ottobre alle ore 18, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro "Un sogno così" (Feltrinelli, 2024) di Paolo Colombo, in dialogo con Alberto Fermi. A Milano, nel 1952, la primavera arriva dolce e prepotente. Carlo ha poco più di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Venerdì 17 ottobre, alle ore 18.00, il prof. torna a presentare “Un sogno così”, il suo primo romanzo. Lo farà a Piacenza, nel Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, in via Carducci 14. Per info è possibile chiamare lo 0523 492410, o scrivere a - facebook.com Vai su Facebook
"Un sogno così", alla Passerini Landi la presentazione del libro di Paolo Colombo - Venerdì 17 ottobre alle ore 18, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro "Un sogno così" (Feltrinelli, 2024) di Paolo Colombo, in dialogo con Alberto ... Lo riporta ilpiacenza.it