Un sogno così alla Passerini Landi la presentazione del libro di Paolo Colombo

Venerdì 17 ottobre alle ore 18, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà la presentazione del libro "Un sogno così" (Feltrinelli, 2024) di Paolo Colombo, in dialogo con Alberto Fermi. A Milano, nel 1952, la primavera arriva dolce e prepotente. Carlo ha poco più di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

