Un secolo di intelligence italiana | dal Sim nato a Roma il 15 ottobre 1925 da Re Vittorio Emanuele III e Mussolini all’era digitale

Un secolo fa nasceva il primo servizio segreto italiano. A Roma, nella sede del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, un conio e un timbro celebrano l’anniversario. Tra passato, presente e futuro Per l’Italia, il 15 ottobre 2025 non è una data come le altre. Segna un secolo esatto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Un secolo di intelligence italiana: dal Sim, nato a Roma il 15 ottobre 1925 da Re Vittorio Emanuele III e Mussolini, all’era digitale

