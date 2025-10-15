Un punto di penalizzazione e una multa per la Fortis Il presidente | Ribadiamo il supporto al giovane arbitro

Arezzonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano provvedimenti disciplinari per la Fortis Arezzo, squadra che domenica scorsa, in occasione del match dei Giovanissimi contro l'Atletico Leona ha lasciato il campo sostenendo che l'arbitrio (15enne) sarebbe stato intimorito dai genitori della squadra avversaria. Il giudice sportivo ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

