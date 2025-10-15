Un programma valuta in tempo reale l’arbitro Il Botafogo lo usa per il derby con il Flamengo Oglobo

L’ultima frontiera della pressione sul mondo arbitrale arriva dal Brasile. Il Botafogo ha annunciato che monitorerà in tempo reale l’arbitro nel derby contro il Flamengo, che si giocherà mercoledì alle 19:30 (ora locale) allo stadio Nilton Santos. In un comunicato, il club ha anche riferito di aver contattato la Federcalcio brasiliana (Cbf) per richiedere un a rbitraggio “corretto” e “professionale” per la partita, e ha affermato che “non tollererà tentativi di pressione e intimidazione” da parte di altri club. Lo scrive il brasiliano Oglobo Il Botafogo chiede alla tecnologia di valutare l’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

