Un Professore 3 | il ritorno di Dante Balestra tra nuovi amori e segreti dal passato

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci siamo: dopo due anni di attesa, la campanella sta per suonare di nuovo nelle aule del liceo Leonardo Da Vinci. Un Professore torna con la sua terza stagione e noi non potremmo essere più entusiasti. Ritroveremo Alessandro Gassmann nei panni dell’amatissimo prof di filosofia Dante Balestra, pronto a guidare ancora una volta i suoi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

