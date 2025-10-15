Un posto al sole | Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne avevamo già parlato, ma era chiaro che la questione sarebbe scoppiata con enfasi. Pino è un bravo ragazzo, di ottimi studi, con un buon lavoro. Anche se umile e modesto. Dopo aver provato in tutti i modi a conquistare Rosa, ora che ci è riuscito si ritrova in mezzo Edoardo. Che anche se al momento sembra volersi rimettere in carreggiata, fino a qualche settimana fa era uno dei peggiori camorristi di Napoli. E la frase di Pino “uno con un passato come lui” fa scoppiare Rosa. Lei ha sicuramente ragione nel credere alla redenzione del fratello e a non volerlo classificare per gli errori del passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

un posto al sole pino non riesce a sopportare il fratello di rosa

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa

Scopri altri approfondimenti

posto sole pino riesceUn posto al sole: Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa - Ha provato in tutti i modi a conquistare la ragazza, ma, ora che ci è riuscito, deve relazionarsi anche con suo fratello, che era uno dei peggiori camorristi di Napoli. Riporta ilfoglio.it

posto sole pino riesceUn Posto al Sole anticipazioni 16 ottobre 2025 - 50 su Rai 3 svelano nuovi sviluppi sentimentali: Pino tenta un gesto romantico per Rosa, Damiano non riesce a dimenticare Viola, ... Scrive ciakgeneration.it

Un Posto al Sole anticipazioni 16 ottobre 2025: Pino sorprende Rosa, la richiesta di Mariella a Claudia - Pino tenta di riconquistare Rosa con un gesto romantico. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Pino Riesce