Un posto al sole | Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne avevamo già parlato, ma era chiaro che la questione sarebbe scoppiata con enfasi. Pino è un bravo ragazzo, di ottimi studi, con un buon lavoro. Anche se umile e modesto. Dopo aver provato in tutti i modi a conquistare Rosa, ora che ci è riuscito si ritrova in mezzo Edoardo. Che anche se al momento sembra volersi rimettere in carreggiata, fino a qualche settimana fa era uno dei peggiori camorristi di Napoli. E la frase di Pino “uno con un passato come lui” fa scoppiare Rosa. Lei ha sicuramente ragione nel credere alla redenzione del fratello e a non volerlo classificare per gli errori del passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

un posto al sole pino non riesce a sopportare il fratello di rosa

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa

Leggi anche questi approfondimenti

posto sole pino riesceUn posto al sole: Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa - Ha provato in tutti i modi a conquistare la ragazza, ma, ora che ci è riuscito, deve relazionarsi anche con suo fratello, che era uno dei peggiori camorristi di Napoli. Scrive ilfoglio.it

posto sole pino riesceUn posto al sole anticipazioni 16 ottobre 2025/ Pino prova a riconciliarsi con Rosa, Mariella spiazza Claudia - Le anticipazioni di Un posto al sole svelano cosa succederà giovedì 16 ottobre 2025, Mariella spiazza Claudia con un'inaspettata richiesta. Riporta ilsussidiario.net

posto sole pino riesceUn Posto al Sole anticipazioni 16 ottobre 2025 - 50 su Rai 3 svelano nuovi sviluppi sentimentali: Pino tenta un gesto romantico per Rosa, Damiano non riesce a dimenticare Viola, ... Come scrive ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Pino Riesce