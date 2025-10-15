Un posto al sole | Pino non riesce a sopportare il fratello di Rosa
Ne avevamo già parlato, ma era chiaro che la questione sarebbe scoppiata con enfasi. Pino è un bravo ragazzo, di ottimi studi, con un buon lavoro. Anche se umile e modesto. Dopo aver provato in tutti i modi a conquistare Rosa, ora che ci è riuscito si ritrova in mezzo Edoardo. Che anche se al momento sembra volersi rimettere in carreggiata, fino a qualche settimana fa era uno dei peggiori camorristi di Napoli. E la frase di Pino “uno con un passato come lui” fa scoppiare Rosa. Lei ha sicuramente ragione nel credere alla redenzione del fratello e a non volerlo classificare per gli errori del passato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
