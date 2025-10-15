Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 20 Al 24 Ottobre 2025 | Damiano Tradisce Viola!
Passione, sensi di colpa e ritorni pericolosi: tra Rosa e Damiano scoppia la passione, mentre Roberto ottiene i domiciliari e Gianluca inganna Luca. Scopri cosa accadrà a Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre 2025. Un posto al sole anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 ottobre 2025, promettono colpi di scena e tensione emotiva a Palazzo Palladini. Tra Rosa e Damiano esplode una passione inaspettata che cambierà per sempre i loro destini. Il poliziotto tradisce Viola, mentre Rosa si ritrova confusa e divisa tra l’amore e il rimorso. Nel frattempo Roberto Ferri ottiene i domiciliari grazie all’intervento del suo avvocato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
