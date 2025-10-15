Un Posto al Sole anticipazioni 16 ottobre | Pino fa una sorpresa a Rosa
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 16 ottobre Pino proverà a recuperare il rapporto con Rosa, mentre Mariella, anche lei per salvare la sua vita sentimentale, avrà una richiesta per Claudia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Guido ha provato a riconquistare la fiducia di Mariella, ma l'Altieri è troppo scioccata e impaurita per cedere; Bice inoltre, non ha fatto niente per convincerla a tornare con il Del Bue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
Cosa succederà la prossima settimana a ? Ecco le trame delle puntate : --> https://www.tvsoap.it/2025/10/un-posto-al-sole-anticipazioni-dal-20-al-24-ottobre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Castrese tenta il suicidio, i “fantasmi del passato” tormentano Vinicio - Castrese tenta il suicidio e Vinicio è tormentato dal fantasmi del passato negli episodi Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 ottobre. Riporta superguidatv.it
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 13 al 17 ottobre 2025. Come scrive msn.com
Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre: Castrese si libera del suo segreto col padre - Grazie al supporto di Mariella, Castrese troverà la forza per rivelare a Espedito una verità troppo a lungo taciuta ... Da it.blastingnews.com