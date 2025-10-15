Un Posto al Sole anticipazioni 16 ottobre | Pino fa una sorpresa a Rosa

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 16 ottobre Pino proverà a recuperare il rapporto con Rosa, mentre Mariella, anche lei per salvare la sua vita sentimentale, avrà una richiesta per Claudia. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Guido ha provato a riconquistare la fiducia di Mariella, ma l'Altieri è troppo scioccata e impaurita per cedere; Bice inoltre, non ha fatto niente per convincerla a tornare con il Del Bue. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

