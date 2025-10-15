Un po’ Mercedes un po’ Bmw | BeyonCa lancia la Grand Tourer

Aggiungi un posto all’affollatissimo tavolo delle auto elettriche cinesi. L’ultima arrivata risponde al nome di BeyonCa, abbreviazione di Beyond the Car, ossia “oltre l’auto”. Parliamo di una start-up specializzata nello sviluppo di Electric Vehicle (Ev) luxury, ormai pronta a presentare il suo primo modello di produzione alla fine di ottobre. Si tratta di un modello di lusso, la Grand Tourer Opus 1, progettata per viaggi ad alta velocità e a lunga distanza. Il prezzo? Nulla a che vedere con le tradizionali auto elettriche cinesi low cost: partiamo da 100.000 dollari per salire in base alle funzionalità scelte dai fortunati acquirenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Un po’ Mercedes, un po’ Bmw: BeyonCa lancia la Grand Tourer

