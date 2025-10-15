Un pilota è accusato di aver violentato un'infermiera di Michael Schumacher mentre era da lui
Un pilota australiano è stato denunciato da una infermiera che lavorava nella tenuta in Svizzera dove viveva Michael Schumacher. La donna lo accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
