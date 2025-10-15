Un pilota è accusato di aver violentato un'infermiera di Michael Schumacher mentre era da lui

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pilota australiano è stato denunciato da una infermiera che lavorava nella tenuta in Svizzera dove viveva Michael Schumacher. La donna lo accusa di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, 18enne patteggia: così evita il processo immediato - Il 18enne accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni che il 29 gennaio &#232; stato trovato morto in un b&b a Perugia, ha chiesto il patteggiamento. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Pilota 232 Accusato Aver