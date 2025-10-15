Allagare John Clare ha composto poesie in cui manifestava i suoi sentimenti per la distruzione casuale di vecchi alberi e cespugli, della messa a coltura delle brughiere, della recinzione dei terreni comuni, della demolizione delle abitazioni e della trasformazione della fauna locale in “profughi reietti della madre terra”. Sebbene la lingua dell’ecologia moderna gli sarebbe rimasta estranea, la sua comprensione delle connessioni vitali tra le diverse specie e il loro habitat era assai in anticipo sui tempi. Un albero abbattuto, un ruscello deviato, un pozzo prosciugato: ogni cosa costituiva una perdita sentita fin nelle viscere, sia a livello personale sia collettivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un pellegrinaggio geografico tra i pendii di Rutland Water