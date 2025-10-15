Un patto di collaborazione tra due Comuni del Brindisino e uno ucraino
Nell'ambito della nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà un incontro dedicato alla firma e presentazione del patto di collaborazione tra il Comune di Kobleve (Ucraina) e i Comuni di Ostuni e San Vito Dei Normanni. L'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
