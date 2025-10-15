Un patto di collaborazione tra due Comuni del Brindisino e uno ucraino

Brindisireport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni ospiterà un incontro dedicato alla firma e presentazione del patto di collaborazione tra il Comune di Kobleve (Ucraina) e i Comuni di Ostuni e San Vito Dei Normanni. L'evento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Patti di collaborazione, un percorso a ostacoli: “Richieste ferme da due anni e rinnovi bloccati” - Le maggiori criticità legate “all’inerzia dell’ufficio del Verde”. Scrive latinatoday.it

Nuova contestazione in Consiglio comunale: "Sindaco revochi subito il patto con Askatasuna" - All'inizio della seduta, dopo l'intervento di Fratelli d'Italia, la denuncia con le fotografie. Segnala torinotoday.it

A Torino due giorni per conoscere i Patti di Collaborazione - Torna, domani e sabato, 'Open Patti', l'evento della Città di Torino per far conoscere i percorsi ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Patto Collaborazione Due Comuni