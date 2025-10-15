Un partito diventato il fantasma di se stesso Giorgetti lascia il gruppo della Lega | ecco perché

Ci sono motivazioni nazionali e locali nella scelta maturata da parte del consigliere comunale Vittorio Giorgetti. Qualche giorno prima delle elezioni regionali ha scritto di suo pugno e depositato all'ufficio di presidenza la decisione di lasciare il gruppo consiliare della Lega ed entrare in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it