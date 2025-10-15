Un nuovo ciclo di incontri creativi aperti a tutta la famiglia

15 ott 2025

Con l’avvio dell’anno scolastico ripartono le numerose attività del progetto nazionale triennale ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’, selezionato all’impresa sociale ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Tra queste. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

