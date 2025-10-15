un netto 4 a 2 contro il ct bisenzio di prato

L’ Associazione Tennis Macerata (ATM) trova il primo successo nel campionato di Serie A2 maschile. Dopo l’amara sconfitta all’esordio casalingo contro il CT Bisenzio di Prato, la squadra capitanata da Alessio Cherri ha saputo reagire espugnando i campi del Circolo Tennis Albinea, in provincia di Reggio Emilia, imponendosi per 4-2 in una giornata che vale tanto dal punto di vista morale. La squadra maceratese ha iniziato con il piede giusto grazie a Vesely, che ha dominato l’incontro contro Lorenzo Bocchi con un netto 6-4, 6-4. Anche Filippo Mazzola ha regalato spettacolo rimontando. Dopo aver perso il primo set 3-6, il tennista maceratese ha cambiato marcia aggiudicandosi gli ultimi due parziali con un impressionante 6-1, 6-0, contro Flavio Bocci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

