Un miracolo per il pollice | la nuova protesi che sconfigge l' artrosi degenerativa
Un male subdolo, che rende difficili gesti semplici come aprire un barattolo, scrivere o avvitare una lampadina. È la rizoartrosi, un'artrosi degenerativa che colpisce la base del pollice, un disturbo particolarmente debilitante e frequente, soprattutto tra le donne over 40. Fino a ieri, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
