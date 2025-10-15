Un maxi impianto fotovoltaico su un terreno venduto dall' Opera Pia Alberoni | il M5s scrive al cardinal Zuppi

Il Movimento 5 Stelle di Piacenza scrive una lettera al cardinal Matteo Zuppi presto in visita a Fiorenzuola. «La sua visita - scrivono nella missiva - si compie proprio nei giorni in cui l’Amministrazione Provinciale di Piacenza (governata da un accordo politico fra il Pd e Fratelli d’Italia). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'assessore regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco #Spanedda, critica il via libera del #Governo a un impianto #fotovoltaico a #Putifigari, vicino a siti Unesco, sottolineando "la mancanza di rispetto per l'autonomia e il patrimonio culturale - facebook.com Vai su Facebook

“Quell’impianto fotovoltaico è follia, deturpa il paesaggio del Ruchè in Monferrato: va fermato” http://dlvr.it/TNcWnj - X Vai su X

Maxi impianto fotovoltaico: "Continueremo la battaglia" - La giunta di San Giuliano non si ferma nonostante la sentenza del tribunale amministrativo "Stiamo studiando le carte. Scrive lanazione.it

Maxi-impianto fotovoltaico tra Altavilla e Montemagno Monferrato, Luca Ferraris: “Follia paesaggistica” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ai cittadini e alle istituzioni del Monferrato di Luca Ferraris, produttore di Ruchè di Castagnole Monferrato ... Segnala atnews.it

Maxi impianti fotovoltaici, Striscia la notizia stana il proprietario dei terreni: «Spostare quei progetti? Tocca agli enti decidere» - impianti fotovoltaici, ha risposto così alle telecamere di Striscia la notizia. Lo riporta ilgazzettino.it