Un laboratorio di traduzione editoriale dal francese con La bottega dei traduttori

Pisa, mercoledì 15 ottobre 2025 - Un’occasione per mettersi alla prova con la traduzione letteraria e scoprire da vicino il mestiere del traduttore: torna il Laboratorio di traduzione editoriale dal francese, a cura di Carolina Paolicchi in collaborazione con La bottega dei traduttori. Il percorso, strutturato in sei incontri online da due ore ciascuno, per un totale di 12 ore complessive, si propone di offrire un’ esperienza pratica di traduzione collaborativa. Al centro del lavoro ci saranno i primi racconti della raccolta Contes à Ninon di Émile Zola, pubblicata nel 1864 e considerata l’esordio letterario dell’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it