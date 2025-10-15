Giornata di riposo, quella di ieri, per i biancorossi di mister Indiani che hanno concluso questo primo step di sette partite in testa alla classifica a pari punti con il Siena. Un riposo meritato anche alla luce delle ultime prestazioni e dei risultati incamerati da Marzierli e compagni che hanno dimostrato di aver imboccato la strada giusta. Un Grosseto, quello visto contro il Tau, che ha meravigliato per la intensità e la qualità messe in vetrina, caratteristiche che hanno "convinto" anche il pubblico della tribuna (scontato l’apprezzamento dello zoccolo duro della Curva Nord) che ha applaudito i propri beniamini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Un Grifone convincente. Biancorossi in crescita