Un francobollo per i cento anni dei Servizi

L'iniziativa per celebrare la fondazione dell'intelligence nazionale

Un francobollo celebra cento anni di Corriere dello Sport, il quotidiano sportivo di tutti gli sport

Alla cerimonia per i 100 anni dell'intelligence Italiana con annullo di francobollo e moneta commemorativa.

Centenario dell'Intelligence italiana, un francobollo e una moneta ricordano il 15 ottobre 1925: i Servizi oggi al Quirinale - Cento anni fa veniva firmato il regio decreto dal sovrano Vittorio Emanuele II e da Benito Mussolini, allora primo ministro, che istituiva il Servizio informazioni militare.

Intelligence italiana: 100 anni dalla nascita del Servizio Informazioni Militare - Cento anni fa, 15 ottobre 1925, la firma del regio decreto che istituiva il Servizio Informazioni Militare.

100 anni di intelligence. Viaggio di Mario Caligiuri tra evoluzioni e sfide dei Servizi italiani - I 100 anni dell'intelligence italiana sono stati opportunamente festeggiati con un francobollo e con una moneta commemorativa da cinque euro in argento.