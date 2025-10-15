Un frammento di cuore e capelli | le reliquie di Carlo Acutis scampate al rogo che ha distrutto il monastero della Bernaga
La Valletta Brianza (Lecco), 15 ottobre 2025 – Un ostensorio dorato. Dentro una teca a forma di cuore con un frammento di tessuto e un'altra, ovale, con una ciocca di capelli. Le reliquie di Carlo Acutis. Sono un frammento di cuore e una ciocca di capelli di Carlo Acutis, il 15enne proclamato santo e patrono di internet lo scorso settembre. Sono le reliquie che nel 2021 erano state regalate alle monache Romite Ambrosiane, perché nel loro monastero della Bernaga Carlo Acutis aveva ricevuto al Prima Comunione 16 giugno 1998, ad appena 7 anni d'età, in seguito ad un permesso speciale. Sono tra i pochi beni scampati alla furia dell'incendio che lo scorso sabato sera ha devastato il monastero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
