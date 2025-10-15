Un derby mai visto | tra Entella e Samp è una prima volta storica
Seimila biglietti venduti, a Chiavari stadio esaurito. Rapporti ottimi tra i club, Gozzi era tifoso doriano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Derby infuocato, anche dopo la sirena ?Le scintille post-derby non si spengono: in conferenza stampa anche coach Dalmonte è tornato sull'episodio che, nel secondo quarto, lo ha visto protagonista insieme al collega Galetti, episodio costato poi l'espulsi
Mister Davide Dionigi dopo il successo nel derby a #Cesena: «Ho visto una #Reggiana come piace a me, con giovani protagonisti, spirito di sacrificio e tanto cuore. Magnani? Avevamo bisogno di lui. La sosta arriva al momento giusto»
Chiavari, la coda per comprare i biglietti del derby con la Sampdoria all'Entella Point di piazza Colombo (Piumetti) - per assistere al derby con la Sampdoria in programma allo stadio Sannazzari
Entella, l'attesa è ai livelli di guardia. Tiritiello: "Un'impresa sarebbe stupenda" - Tutte le modifiche alla viabilità attorno allo stadio con traffico rivoluzionato a cinque ore dall'inizio del derby contro la Sampdoria
Biglietti Virtus Entella Sampdoria, al via la prevendita dei ticket per il settore ospiti: tutti i dettagli - Biglietti Virtus Entella Sampdoria, al via dalle 10 di oggi la prevendita dei ticket per il settore ospiti in vista della gara: tutti i dettagli L'attesa per il derby ligure in Serie B tra Virtus Ente