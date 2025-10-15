Un defibrillatore salva-vita dono del cuore grande dei carabinieri in congedo
Montopoli in Val d'Arno, 15 ottobre 2025 - Un defibrillatore per la farmacia comunale di Montopoli a Capanne. È questo il regalo che la sezione cittadina dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto fare all'intera comunità. «È una grande emozione tenere tra le mani questo strumento – ha detto la sindaca Linda Vanni – un oggetto piccolo ma preziosissimo, capace di salvare delle vite umane. Un oggetto ancora più prezioso perché arriva da un'associazione del territorio, questo Dae è il simbolo del cuore, non soltanto inteso come organo vitale, è il cuore grande dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Montopoli, del suo presidente Rino Giglioli e dei tanti volontari e volontarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
