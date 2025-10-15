Un curatore aretino alla Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna

Arezzo, 15 ottobre 2025 –  . È l'aretino Pietro Marini, originario di Civitella in Val di Chiana, a curaro Synapse, progetto espositivo della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna, appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla ricerca e alla sperimentazione sul mosaico contemporaneo. La mostra, che inaugura il 19 ottobre, si sviluppa come percorso diffuso nella città e trova il suo centro nella Domus dei Tappeti di Pietra, dove gli artisti attivano un dialogo tra la stratificazione storica del luogo e le forme del presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

